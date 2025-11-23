В Москве прогнозируют гололедицу и до 0 градусов
03:02
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица, а также температура до 0 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит минус 2-0 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 3 градусов.
Ветер северный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.