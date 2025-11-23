Вильфанд: на юге РФ прогнозируется понижение температуры

Значения не будут превышать 20 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Понижение температуры затронет юг европейской части России с 25 ноября, значения не будут превышать 20 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье и понедельник температуры на юге европейской части страны будут превышать 20 градусов, они будут в диапазоне плюс 19-24 градусов. Но, начиная со вторника, будет наблюдаться понижение. Однако все равно температурный фон будет примерно на 3-4 градуса выше нормы. В Краснодарском крае, в Сочи, дневные температуры будут в диапазоне плюс 17-19 градусов", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что в самом Краснодаре дневные температуры со вторника составят около 15 градусов.