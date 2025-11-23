В МВД предупредили о мошенниках, продающих недействительные полисы ОСАГО

В таких случаях Верховный суд встает на сторону автовладельца, уточнили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мошенники похищают деньги, продавая недействительные полисы ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Агент оформляет бланк, принимает деньги от клиента, но не передает их в компанию. Полис в базе не числится, но у водителя на руках красивый документ. Но, когда возникает страховой случай, выясняется, что полис недействительный и автовладельцу приходится судиться со страховой компанией", - пояснили особенности мошеннической схемы в пресс-центре.

В МВД добавили, что в этом случае Верховный суд встает на сторону автовладельца. "Если он не знал о мошенничестве, страховая обязана выплатить. Но это редкость. Чаще всего фальшивки делают вовсе за границей, с реальными номерами и поддельными реквизитами", - подытожили в ведомстве.