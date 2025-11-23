В ГД предложили маркировать контент за авторством людей, а не нейросетей

Материалов, созданных искусственным интеллектом, становится гораздо больше, пояснил председатель комитета по информполитике Сергей Боярский

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Идея маркировать контент, созданный людьми, является более перспективной, потому что контента за авторством искусственного интеллекта (ИИ) становится гораздо больше. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Я больше верю во второй подход, - сказал депутат в ответ на вопрос о том, какой контент стоит маркировать - созданный ИИ или человеком. - Количество контента, которое будет создаваться искусственным интеллектом, будет кратно выше, чем количество контента, которое будет создаваться людьми".

Боярский обратил внимание, что современные нейросети способны самостоятельно создавать аккаунты в социальных сетях, наполнять их контентом и даже взаимодействовать между собой. "У нас скоро появится иллюзия общения в пространстве, где половина наших собеседников окажется нейросеткой", - отметил он.

В качестве способа маркировать созданный человеком контент парламентарий предложил использовать специальные встроенные метки. "Это, наверное, какие-то водяные знаки, которые можно вшивать в контент, созданный человеком, [для тех], кто хочет защитить свое изображение от возможной подмены смыслов", - объяснил Боярский.