Критик Бабичев: блогеры возглавляют чарты благодаря преданной аудитории

Музыкальный критик считает, что "они могут записать любой "ширпотребный" трек и все равно получат миллионные прослушивания"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Популярность блогеров в чартах обеспечивается прежде всего их лояльной аудиторией, а не качеством музыки. Таким мнением с ТАСС поделился музыкальный критик Евгений Бабичев после того, как мировой чарт Genius возглавил российский блогер Иван Золо с песней "Баобаб".

"Таких песен [от блогеров] становится все больше, и нередко они отправляются в мусорку сразу после премьеры. Но блогеры все равно оказываются наверху чарта просто потому, что у них есть преданная аудитория. Они могут записать любой "ширпотребный" трек и все равно получат миллионные прослушивания. В этом нет заслуги музыки", - сказал он.

Критик также отметил, что подобная модель продвижения работает во всем мире и дает блогерам значительное преимущество над артистами традиционных жанров.

"Это нормальная практика: фанаты двигают все, что делает артист. Так устроены западные индустрии, от кей-попа до Тейлор Свифт. У блогеров аудитория сформирована годами, и им проще вытолкнуть любой трек на верхние позиции. В итоге блогер без вокальных данных оказывается первым, а сильный артист - на 50-м месте", - добавил Бабичев.