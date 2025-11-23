Вильфанд: атлантический воздух принесет тепло и осадки в Московский регион

В Москве ожидается несколько дней с плюсовой температурой воздуха

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский регион на следующей неделе будет находиться под влиянием атлантического воздуха, что обусловит теплую погоду днем, также возможны осадки в виде снега. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве будет несколько теплых дней на грядущей неделе, а именно, в понедельник и среду прогнозируется плюс 3-5 градусов, на юге области даже до плюс 6. При этом во вторник дневные значения составят минус 1 - плюс 1 градус из-за противоборства циклонального и антициклонального режима погоды в регионе. В четверг и пятницу температура будет около 5 градусов тепла, по области - до плюс 7. Я бы сказал, что это действительно жаркая погода для конца ноября. Аномалия составляет 5,5 градуса от нормы и связано это все с тем, что воздушные массы перемещаются из Атлантики, поступает очень теплый воздух", - сказал он.

В понедельник в столице прогнозируются сильные осадки из-за влияния на погоду фронтального раздела. За сутки давление понизится на 14-16 мм ртутного столба, в ночь на понедельник пройдут мокрый снег и снег, днем дождь смоет выпавший покров.

В Санкт-Петербурге на следующей неделе температура будет ниже, чем в Москве. Это связано с воздействием воздушных масс из Скандинавии и Северно-Ледовитого океана. Температура будет выше нормы на 1-2 градуса, ночные значения составят минус 2-4 градуса в течение всей недели. Дневные температуры будут около 0. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.