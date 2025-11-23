В Москве начался новый сезон бесплатных экскурсий

Их проводят с целью популяризации современной архитектуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Цикл "Экскурсии МКА. Путеводитель по современной архитектуре" начинается в Москве с 23 ноября. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

"Экскурсии [комитета] проводятся с 2020 года на бесплатной основе с целью популяризации современной архитектуры. Мы стараемся показать самые интересные и значимые объекты последних лет: спортивные и жилые комплексы, примеры реконструкции фабрик и музеев, образовательные и высокотехнологичные сооружения, например новые корпуса МГТУ им. Баумана и штаб-квартиру "Яндекса", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба столичного ведомства.

До конца 2025 года запланировано 16 экскурсий - автобусных и пешеходных. "Мы не сомневаемся, что участники получат массу приятных впечатлений и новые знания о том, как формируется новый архитектурный облик столицы", - добавил главный архитектор Москвы.

Москомархитектура при поддержке архитекторов и экспертов ежегодно рассказывает жителям и гостям столицы об актуальных принципах градостроительного развития Москвы и презентует лучшие примеры застройки последних лет. Принять участие в экскурсиях могут все желающие. Расписание и регистрация доступны на портале "Архсовет Москвы" в разделе "События", а также в Telegram-канале "Ежедневник архитектора".

"Вниманию участников будут представлены разные направления и аспекты развития города - культура и образование, спорт, комплексное развитие территорий, транспорт, высотное строительство. Традиционно для разработки цикла привлечены специалисты по архитектуре и истории города", - пояснили в ведомстве.

Экскурсии затронут разные районы Москвы, которые сегодня активно и комплексно развиваются. Маршруты включают территорию ЗИЛ, Пресненского района, района Хамовники, а также близ станций метро "Тульская", "Серп и Молот" и станции МЦК "Лужники".