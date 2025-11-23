Сенатор Шейкин: в России сократилось количество утечек персональных данных
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Количество утечек персональных данных россиян сократилось в разы на фоне принятых мер по их защите. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Сенатор отметил, что в России принято достаточно много "суровых" законов, которые позволяют защитить персональные данные. Так, была введена уголовная ответственность за распространение и незаконный сбор персональных данных, а также административная ответственность для компаний, которые обрабатывают персональные данные - штрафы составляют 0,3% от всего оборота.
"Сейчас количество персональных данных, которое утекает, сократилось. <...> Если раньше мы смотрели, каждый день взламывали какую-то компанию, говорили, что утекли одни данные, утекли другие данные, то на сегодняшний день этого фона гораздо меньше стало", - сказал сенатор.
Шейкин также отметил, что, несмотря на то, что часть персональных данных уже была опубликована, нужно продумывать меры для защиты информации. "Даже если наши с вами данные не спасти уже, они где-то уже в открытом доступе, то у нас же дети растут. Хотелось бы, чтобы хотя бы они были защищены от того, что их данные могут везде присутствовать в открытом доступе", - добавил он.