Сенатор Шейкин: в России сократилось количество утечек персональных данных

Несмотря на то, что часть персональных данных уже была опубликована, нужно продумывать меры для защиты информации, отметил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Количество утечек персональных данных россиян сократилось в разы на фоне принятых мер по их защите. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Сенатор отметил, что в России принято достаточно много "суровых" законов, которые позволяют защитить персональные данные. Так, была введена уголовная ответственность за распространение и незаконный сбор персональных данных, а также административная ответственность для компаний, которые обрабатывают персональные данные - штрафы составляют 0,3% от всего оборота.

"Сейчас количество персональных данных, которое утекает, сократилось. <...> Если раньше мы смотрели, каждый день взламывали какую-то компанию, говорили, что утекли одни данные, утекли другие данные, то на сегодняшний день этого фона гораздо меньше стало", - сказал сенатор.

Шейкин также отметил, что, несмотря на то, что часть персональных данных уже была опубликована, нужно продумывать меры для защиты информации. "Даже если наши с вами данные не спасти уже, они где-то уже в открытом доступе, то у нас же дети растут. Хотелось бы, чтобы хотя бы они были защищены от того, что их данные могут везде присутствовать в открытом доступе", - добавил он.