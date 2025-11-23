Онкобольные дети смогут наблюдать за стартом украшенной их рисунками ракетой

Группа детей- авторов рисунков прилетит на Байконур

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дети с онкозаболеваниями, чьи рисунки были нанесены на ракету-носитель "Союз-2.1а", стартующую с Байконура, смогут наблюдать за космическим запуском прямо с космодрома. Об этом ТАСС сообщили в фонде Unity, который выступает организатором проекта "Ракета мечты".

"Группа детей - авторов рисунков прилетит на Байконур, чтобы увидеть старт своими глазами. За полетом вместе с ребятами будут наблюдать врачи, родители, команда Unity, зарубежные гости и Герой России космонавт Олег Скрипочка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Ракета мечты" охватил 14 стран мира и 50 городов России - предстоящий старт станет первым случаем в истории пилотируемой космонавтики, когда детские рисунки станут частью космического запуска.

Там напомнили, что 27 ноября ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует с Байконура с пилотируемым кораблем "Союз МС-28", на корпус ракеты нанесены рисунки с мечтами детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний.

О планах проведения акции "Ракета мечты" в 2023 году ТАСС сообщал командир "Союза МС-28", спецкор ТАСС и амбассадор фонда Unity Сергей Кудь-Сверчков.