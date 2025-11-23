Иностранцы отправляют писательнице Савенковой из Луганска пожелания мира

Украинцы при этом угрожают девушке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА. 23 ноября. /ТАСС/. Русская писательница и журналист 17-летняя Фаина Савенкова из Луганска рассказала, что в переписке и комментариях в социальных сетях получает от жителей других государств, в частности США, Франции, Германии и Китая, слова поддержки и пожелания мира. Украинцы при этом отправляют девочке-подростку угрозы.

"Я в соцсетях общаюсь с иностранцами, с журналистами. На почту мне пишут часто, в комментариях. Наверное, самое главное, [что спрашивают люди] - это каково жить в зоне боевых действий, как я, как ребенок, вижу ситуацию, в которой живу не первый год. В основном [пишут слова] поддержки детям Донбасса и пожелания мира", - рассказала Савенкова ТАСС.

Она уточнила, что ведет переписки с жителями США, Франции, Италии, Испании, Бразилии, Венесуэлы, Перу, Аргентины, Чили, Китая, Сербии, Чехии и Германии. Иностранцев заинтересовали призывы девочки в ООН остановить вооруженную агрессию Украины против мирных жителей Донбасса. При этом, как отметила Савенкова, украинцы на призывы о мире пишут ей только угрозы и желают смерти, обвиняя девочку-подростка в захвате территорий государства.

Проживающая в Луганске Савенкова - самый юный член Союза писателей ЛНР. В 2019 году ее пьеса "Ежик надежды" вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии "Автора - на сцену!", проводимого Гильдией драматургов России, а также получила специальный приз жюри на Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL. Также девочка известна тем, что неоднократно обращалась к международному сообществу, в том числе в ООН, чтобы остановить украинскую агрессию в отношении мирных жителей Донбасса. В 2021 году Савенкова была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".