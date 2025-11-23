Неслышащий клоун Эмиль Оганян провел встречу с детьми в Кисловодске

Артист встретился с воспитанниками пятигорской коррекционной школы-интерната для детей с нарушением слуха

Редакция сайта ТАСС

КИСЛОВОДСК, 23 ноября. /ТАСС/. Единственный в России неслышащий клоун Эмиль Оганян впервые встретился с воспитанниками пятигорской коррекционной школы-интерната для детей с нарушением слуха в кисловодском цирке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цирка.

"В кисловодском цирке состоялась необычная социальная акция - артист программы "Тропик шоу", единственный в России неслышащий клоун Эмиль Оганян впервые встретился с воспитанниками пятигорской коррекционной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Компания "Росгосцирк" реализует различные социальные и инклюзивные проекты. Эта новая акция в очередной раз доказала, что цирк - это безбарьерная среда, и он доступен всем зрителям вне зависимости от особенностей здоровья", - сообщили в пресс-службе цирка.

Директор кисловодского цирка Ирина Веселкова-Лен отметила, что встречу провели, чтобы показать детям, что в мире много возможностей.

"Цель этой встречи - показать ребятам, что в нашем огромном мире много разных возможностей, всегда можно добиться успеха, как это сделал артист Эмиль Оганян. Он нашел свое призвание и теперь дарит смех и радость, творит цирковое волшебство, будучи глухим, то есть в полной тишине. Поэтому мы и назвали акцию "Волшебство в тишине", - поделилась директор цирка.

Как сообщили в пресс-службе, во встрече также принял участие заслуженный артист России дрессировщик и руководитель "Тропик шоу" Тигран Акопян. После у ребят была возможность ближе познакомиться с цирковыми животными.

"Вместе с Эмилем Оганяном на встречу со школьниками пришел заслуженный артист России дрессировщик и руководитель "Тропик шоу" Тигран Акопян. Он рассказал о детстве Эмиля и о том, как он попал в цирк. После общения с артистами юных гостей ждала встреча с животными, участвующими в шоу. Дети смогли погладить ламу, собаку и пони, а самые бесстрашные даже решились сфотографироваться с удавом", - рассказали в пресс-службе.