Bloomberg: США отправят более 500 китайских дронов на учения во Флориде

В следующем месяце их будут использовать для отработки стрельбы из дробовиков во время трехдневных соревнований

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Более 500 конфискованных беспилотников, произведенных в Китае, станут мишенями во время учений во Флориде. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, изначально власти направили дроны на мусоросжигательный завод, однако затем решили передать Командованию сил специальных операций США (SOCOM), чья штаб-квартира расположена во Флориде. В следующем месяце их будут использовать для отработки стрельбы из дробовиков во время трехдневных соревнований, которые должны отточить навыки американской армии по борьбе с беспилотниками.

"Это станет крупнейшим мероприятием по борьбе с беспилотниками за всю историю Соединенных Штатов", - заявил в интервью Bloomberg резервист морской пехоты Нейт Эселбаргер. Основанная им "Национальная ассоциация беспилотников США" (USNDA) является одним из организаторов соревнований.

По словам Эселбаргера, во время учений предполагается опробовать новые варианты уничтожения дронов, включая дробовики. Если они докажут свою эффективность, недавно появившиеся беспилотные подразделения американских войск будут регулярно использовать их во время тренировок.