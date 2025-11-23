В Воронеже владельцам дома Ростроповича вынесли предостережение из-за ремонта

Собственников предупредили о недопустимости нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Управление по охране объектов культурного наследия (УООКН) Воронежской области вынесло предостережение собственникам дома Ростроповича о недопустимости нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия (ОКН). Об этом ТАСС сообщил руководитель управления Сергей Третьяков.

Собственники ранее отремонтировали фасад и крышу здания, облагородили территорию вокруг дома. Как сообщил депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко в своем Telegram-канале, владельцы также занимаются вопросами подключения здания к отоплению и электросетям.

Однако в УООКН вынесли предостережение. "Разрешений на проведение ремонтных или противоаварийных работ на ОКН управлением не выдавалось, <…> в адрес собственников ОКН направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области культурного наследия", - сказано в ответе УООКН на запрос ТАСС.

Кроме того, ведомство выдало собственнику задание и разрешение на разработку научно-проектной документации. Он должен провести комплексные научные исследования и разработать виды и перечни работ, необходимые для сохранения дома, а также предложить проект по приспособлению исторического здания для современного использования. Срок действия разрешения - до 31.03.2026.

Объект культурного наследия "Жилой дом Роменского", известный тем, что здесь проживало несколько поколений семьи Ростроповичей, находится по адресу улица Пятницкого, 54. Он построен в 1892-1893 гг. , а принят под государственную охрану в апреле 1994 года. В декабре 2024 года сотрудники УООКН обследовали здание и установили, что объект находится в недопустимом состоянии. Это стало результатом бездействия его собственников в вопросе проведения работ по сохранению ОКН, объяснили специалисты УООКН.