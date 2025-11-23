Часы утонувшей на "Титанике" семейной пары продали на аукционе за $2,33 млн

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Часы семейной пары, утонувшей во время крушения пассажирского лайнера "Титаник" в 1912 году, ушли с молотка за рекордные £1,78 млн ($2,33 млн). Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые провел аукционный дом "Генри Олдридж энд сан" (Henry Aldridge and Son) в городе Дивайзес в английском графстве Уилтшир.

Золотые карманные часы фирмы Jules Jurgensen принадлежали германо-американскому предпринимателю Исидору Штраусу, совладельцу крупнейшей американской сети универмагов Macy's. Он путешествовал на лайнере со своей супругой Идой. После того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом и начал тонуть, Штраус отказался занять место в шлюпке, решив разделить судьбу других людей на судне. Ида также отказалась спастись, решив погибнуть вместе супругом, замужем за которым она была 41 год. Место в шлюпке Штраусы отдали своей горничной.

История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона. Они изображены сидящими вместе в каюте, которую заполняет вода.

Тело Исидора Штрауса было найдено поисковой командой вместе с вещами, которые были при нем, включая часы. В итоге они были переданы его наследникам. Тело Иды не нашли.

Предыдущий рекорд был установлен на торгах этого же аукционного дома. В ноябре 2024 года он реализовал за £1,6 млн ($2 млн) часы Артура Рострона - капитана судна "Карпатия", спасшего более 700 пассажиров "Титаника".

"Титаник" отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.