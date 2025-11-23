Гладков: покинуть Белгородскую область из-за атак могли минимум 60 тыс. человек

Губернатор региона отметил, что 90% из них вернутся после окончания специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Новодережкин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Белгородскую область на фоне обстрелов ВСУ могли покинуть как минимум 60 тыс. человек, 90% из них вернутся после окончания специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.

"Мы смотрим по количеству открепившихся полисов ОМС. Потому что, если человек принял решение и переехал и начал посещать другую больницу <…>. У нас порядка 60 тыс. человек, которые открепились. <…> В первую очередь это те, кто живет в приграничье, и у кого дети", - отметил Гладков.

Он также выразил уверенность, что при нормализации обстановки после окончания СВО большая часть жителей вернется. "Нормализация обстановки сразу позволяет людям вернуться. <…> Я уверен, что 90% тех, кто уехал сегодня, после окончания специальной военной операции в течение трех-четырех месяцев вернутся в Белгородскую область. Потому что, ни разу, когда работал в нескольких регионах, не видел такого отношения к своей родной земле, как у жителей Белгородской области", - пояснил он.