В Якутске открылся фестиваль "Зима начинается с Якутии"

Мероприятие считается визитной карточкой региона

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Республиканский фестиваль "Зима начинается с Якутии", который является визитной карточкой региона и одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране, открылся в Якутске. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.

"Сегодня в "Саха театре" торжественно открыли фестиваль "Зима начинается с Якутии" - главное зимнее культурно-массовое событие нашей республики. От имени жителей Якутска тепло приветствовал участников и дорогих гостей фестиваля из других регионов России и зарубежных стран, - написал Григорьев. - Многие годы наш зимний фестиваль наряду с праздником Ысыах Туймаады является визитной карточкой Якутска и Республики Саха. Он символизирует сплав якутского мороза, теплого северного гостеприимства и богатых культурных традиций народа саха".

Он пожелал всем участникам сил, энергии и блестящих побед, гостям - ярких и незабываемых впечатлений. "Как гласит мудрая якутская поговорка, чтобы полюбить Якутию, надо приезжать летом, а, чтобы понять ее, - зимой", - добавил он.

Конкурс ледовых и снежных скульптур

Одним из основных мероприятий фестиваля является международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". Впервые конкурс состоялся в 2016 году. За годы его проведения в нем принимали участие наряду с якутскими мастерами гости из различных регионов России и других стран.

"В этом году заявки на участие в конкурсе подали 34 команды. Из них были отобраны 20 сильнейших команд из Китая, Монголии, Перу, четырех регионов России, восьми районов Якутии, а также Якутска", - рассказала ТАСС главный специалист управления культуры и духовного развития окружной администрации Якутска Пелагея Левина. 12 команд являются представителями районов Якутии и Якутска, четыре - регионов России, две - Китая, по одной - Монголии и Республики Перу.

Традиционно конкурс состоит из трех номинаций. В этом году тема конкурса для работ изо льда - легенды дикой природы, для скульптур из снега - фауна Арктики, для блиц-турнира - сказки народов мира.

По данным регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга, ключевыми мероприятиями фестиваля, помимо "Бриллиантов Якутии", станут зажжение первой новогодней елки, фестиваль северной культуры "Строганина", Бриллиантовая неделя с выставкой лучших ювелирных украшений России и гастрономический фестиваль "Вкус Якутии". Фестиваль "Зима начинается с Якутии" завершится в начале декабря.