Гладков: соцобъекты Белгородской области обеспечивают резервной генерацией

Мобильные котельные установили на важнейших социальных объектах, которыми являются в первую очередь больницы, отметил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Вергун/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Социальные объекты всей Белгородской области обеспечивают резервной генерацией. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мобильные котельные мы уже установили - 31 штуку - на важнейших социальных объектах, которыми являются в первую очередь больницы. Генераторы мы устанавливаем на всех социальных объектах, помимо больниц. В приграничье это сделали еще в 2022 году. <…> Мы перевели все больницы на полную резервную генерацию, но в этом году увидели, что угроза увеличилась, поэтому начали переводить все объекты здравоохранения, включая ФАП (фельдшерско-акушерские пункты - прим. ТАСС)", - сказал Гладков.