В Московском регионе ожидаются ледяной дождь и гололед

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в Московском регионе с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября. Прогнозируются ледяной дождь и гололед, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области. В связи с прохождением теплого атмосферного фронта в период с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября, то есть в течение ночи, местами по Москве ожидается отложения мокрого снега, в отдельных районах ледяной дождь и гололед, гололедица", - сказал он.

Вильфанд подчеркнул, что ледяной дождь является опасным явлением, хоть он и не будет сильным. Скольжение на дорогах существенно усилится в ночное время. Днем в понедельник осадки будут идти до 12-13 часов, а выпавший снег очень быстро растает из-за теплой температуры - прогнозируется плюс 3-5 градусов.