Гладков опроверг слухи об участии семьи губернатора в "тюльпановом бизнесе"

В СМИ ранее появлялась информация, что жена и дочь главы Белгородской области участвуют в подрядах на высадку тюльпанов

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции опроверг слухи об участии его жены и дочери в подрядах на высадку тюльпанов.

Ранее подобные слухи распространялись в местных СМИ.

"А в отношении тюльпанов, что у моей семьи [есть] отношение к тюльпанам. <...> Могу сказать, что, конечно, нет", - сказал глава региона, добавив, что правоохранительные органы хорошо работают и "поправили бы", если бы его семья имела отношение к "тюльпановому бизнесу".

Гладков отметил, что на закупку тюльпанов выделяется около 40 млн рублей.