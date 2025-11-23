Гладков сообщил, что его не допрашивали по делам против его замов

Бывшего заместителя губернатора Белгородской области Владимира Базарова подозревают в хищении, а действующего замглавы региона Рустэма Зайнуллина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Главу Белгородской области Вячеслава Гладкова не допрашивали в рамках расследования дел в отношении его бывшего заместителя Владимира Базарова и вице-губернатора Рустэма Зайнуллина. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

Ранее правоохранители задержали бывшего заместителя губернатора Белгородской области Владимира Базарова по подозрению в хищении свыше 250 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Также задержан замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Зайнуллин при этом остается в должности.

"Я их (чиновников - прим. ТАСС) знаю долго - с Севастополя, и того, и другого. <…> Информации по Базарову у меня крайне мало, практически нет, кроме четырех эпизодов одной строчкой. А по Зайнуллину немного больше, но я точно понимаю, что он не занимался строительством [фортификационных] сооружений, в его должностные полномочия это не входило, договор с подрядчиками он не заключал, актов приема-передачи не подписывал, работы он не принимал, - это не его функционал", - отметил Гладков.

На вопрос журналиста, вызывали ли Гладкова на допрос по делу, он отметил, что "нет, не вызывали".

Зайнуллину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он в составе группы с использованием служебного положения похитил не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей - лично. Денежные средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины. Также в СИЗО находятся три коммерсанта: Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.