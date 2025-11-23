Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" ограничили из-за ДТП

Обстоятельства аварии выясняют

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" ограничили из-за ДТП в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на 1 538-м км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе ограничено движение автотранспорта. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказано в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что в связи с понижением температуры воздуха и опасностью возникновения скользкости на дороге в Куйтунском и Тулунском районах ограничено движение для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта с 1 497-го по 1 560-й км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь".

В ряде регионов Сибири, в том числе в Иркутской области, на 23-24 ноября прогнозировали ухудшение погоды. Ожидались метели, сильный ветер и гололедица.