Гладков: в белгородском приграничье восстановили 43 тыс. поврежденных домов

Всего разрушено более 50 тыс. домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Вергун/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Белгородской области восстановили около 43 тыс. из 50 тыс. домов, поврежденных ударами ВСУ. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил на ежегодной пресс-конференции.

"Напомню, что у нас более 50 тыс. домов разрушены, повреждены. Более 43 тысяч уже восстановили", - сказал он.

При этом губернатор выразил сомнение, что в дома вернутся все, кто уехал из-за обстрелов ВСУ. "Кто-то живет в пунктах временного размещения, кто-то снимает [жилье], получает частичную компенсацию, кто-то живет у родственников, кто-то купил другие дома в Белгородском районе, в Белгороде", - рассказал Гладков.

По его словам, благодаря федеральной поддержке в настоящий момент идет работа по строительству нового жилья для людей, вынужденных покинуть свои дома. Сейчас в работе находится 5,5 тыс. таких объектов.