"Евразия" открыла первый в Киргизии Евразийский центр русского языка и культуры

Он внесет вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами, заявила председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова

Редакция сайта ТАСС

© Тарас Рыбьянов/ ТАСС

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия" открыла в Бишкеке первый в Киргизской Республике Евразийский центр русского языка и культуры, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили в "Евразии", работа этой мультифункциональной площадки направлена на развитие и популяризацию русского языка, продвижение евразийской культуры и развитие международных программ России и Киргизии.

"Мы открываем наш прекрасный Евразийский центр русского языка, культуры, инклюзии, творчества. И для нас это такой долгожданный проект, к которому мы готовились", - сказала в ходе торжественной церемонии открытия Алена Аршинова, председатель Совета АНО "Евразия". Она также отметила, что русские и киргизские языки идут "рука об руку и развиваются вместе". "Наши народы делают большой вклад в развитие нашего континента Евразии, в развитие культуры, науки, творчества, высшего образования, просвещения", - сказала она, отметив, что флагманский центр внесет вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами. "Мы работаем со всеми школами Кыргызской Республики и очень надеемся, что каждая школа примет наш центр у себя дома, в своей школе, с нашими практиками, с нашими подходами", - добавила Аршинова.

Также на открытии выступил заместитель министра образования и науки Киргизии Альберт Махметкулов. Он поблагодарил АНО "Евразия" за открытие центра. "Роль русского языка, русской культуры неоценима. Мы с самого детства с помощью русского языка получаем большое количество информации, познаем мир, поступаем в различные высшие учебные заведения. Поэтому я бы еще раз хотел подчеркнуть, что мы очень благодарны за ваши инициативы", - сказал он.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Киргизской Республике Сергей Вакунов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и начальник Управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.

Работа центра

Открывшийся Центр русского языка и культуры работает по нескольким направлениям. В частности, есть образовательная программа для детей и подростков, которая включает в себя театральную студию, арт-практики, медиашколу "ПРОрусский", курсы цифровой культуры, программирования и проект "Нескучный русский". В образовательную программу для взрослых включены киноклубы, дискуссионные площадки, литературная гостиная с произведениями русских классиков.

Также уделяется внимание поддержке педагогов. Для них откроется "Школа профессионального роста" и методический центр, в котором будут разработаны современные подходы к преподаванию русского языка и профильных предметов на русском языке. На базе Центра будет вестись подготовка и координация блогеров, работающих с языковой и культурной тематикой, для расширения русскоязычного образовательного пространства. Единовременно Центр способен принимать более 200 человек.

Также планируется открытие Центров в других городах Киргизии, в частности в Нарыне, о чем сообщила Аршинова.