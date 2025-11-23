В Киргизии сообщили о росте спроса на изучение русского языка

АНО "Евразия" в Бишкеке открыла первый в Киргизии Евразийский центр русского языка и культуры

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра образования и науки Киргизии Альберт Махметкулов заявил, что в республике растет спрос на изучение русского языка, что обусловлено миграционным фактором и предпочтением местной молодежи получать высшее образование в России.

"Однозначно открытие центра является таким важным, масштабным мероприятием для обоих государств в плане того, что всем известно, что русский язык имеет статус официального языка в нашей стране и в целом спрос с учетом миграционной ситуации и других факторов на получение знаний по русскому языку всегда растет", - сказал он в разговоре с журналистами на открытии Евразийского центра русского языка и культуры в Бишкеке.

"Основная масса выпускников средних школ Кыргызской Республики старается поступать в различные российские вузы и это не только город Москва, но и другие, такие как Казань, Уфа. С учетом хорошего уровня знания языка учеба дается легко", - добавил он.

23 ноября АНО "Евразия" в Бишкеке открыла первый в Киргизии Евразийский центр русского языка и культуры. Работа центра направлена на развитие и популяризацию русского языка, продвижение евразийской культуры и развитие международных программ России и Киргизии.