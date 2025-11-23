Русский язык впервые используют на заседании Конвенции CITES в Самарканде

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что наблюдается очень большой интерес к России со стороны разных стран, причем не только дружественных

Редакция сайта ТАСС

САМАРКАНД, 23 ноября. /ТАСС/. Русский язык впервые будет использоваться в диалоге высокого уровня в рамках заседания Конвенции CITES, которая пройдет с 24 ноября по 5 декабря в Самарканде. Об этом сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"С образования Конвенции СITES в 1973 году мы первый раз имеем равноправие и участие русского языка в конвенции на 2025 год. И благодаря усилиям нашим, благодаря поддержке президента, мы получаем здесь полное сопровождение всего мероприятия, двухнедельного общения на равных условиях", - сказала она.

"Мы считаем, что, в принципе, все шесть языков ООН должны были быть представлены на Конвенции, а не только три языка, как сейчас. Это очень сильно облегчает работу в межсессионный период, также облегчает работу с пониманием принятых документов. Вы понимаете, что это значит не просто выступление на русском языке, а возможность создать вокруг себя мир, который говорит на русском языке, что, естественно, является продвижением наших идей", - уточнила Радионова.

По ее мнению, использование русского языка также способствует успешной работе специалистов и узких профильных институтов, которые работают над сохранением флоры и фауны и исчезающих видов.

"Это возможность представлять нас на русском языке, ну и, конечно, это возможность объединить единомышленников вокруг наших идей, вокруг наших достижений, а у нас их очень много", - подчеркнула Радионова.

По ее словам, наблюдается очень большой интерес к России со стороны разных стран, причем не только дружественных. "И недружественные страны приходят, не стесняются <...>/ Япония, Южная Корея, многие другие просят поддержки в разных вопросах, которые их интересуют. А мы, соответственно, просим услышать нас [в вопросах] о том, что мы считаем нужным. <...> Помимо защиты исчезающих видов флоры и фауны, которыми мы, безусловно, очень успешно занимаемся, у нас очень успешный опыт продвижения России и русского языка здесь", - отметила глава Росприроднадзора.

Конвенция CITES

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) является международным правительственным соглашением, подписанным в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года. В настоящее время в CITES входят 184 государства и Европейский союз. Каждая страна-участник обязуется соблюдать правила Конвенции и контролировать экспорт, импорт, реэкспорт и ввоз из моря видов, включенных в списки. Узбекистан присоединился к Конвенции в 1997 году. Россия стала участницей Конвенции в 1992 году как правопреемник СССР, присоединившегося к этому документу в 1976 году.