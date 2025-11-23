На конференции соотечественников в ОАЭ договорились сохранять память о Победе

Участники конференции обменялись опытом проведения памятных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские соотечественники стран Африки и Ближнего Востока договорились продолжать работу по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом шла речь в ходе региональной конференции соотечественников "Наследие Великой Победы: история, культура, единство", которая прошла в Дубае 22-23 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Участники конференции обменялись опытом проведения памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, и выразили намерение продолжать работу по сохранению исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, продвижению российской культуры, образования и русского языка", - говорится в сообщении.

В приветственном послании замглавы МИД РФ и заместитель председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Михаил Галузин отметил, что "деятельность российских диаспор способствует сближению народов, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и консолидации русского зарубежья".

В конференции приняли участие руководители и активисты российских общин более чем из 30 государств региона, а также члены Регионального и Всемирного координационных советов российских соотечественников. Участники отметили важность усиления взаимодействия с российскими регионами и Русской православной церковью.

Конференция прошла в теплой и дружеской атмосфере, по итогам приняты заявление и резолюция, уточнили в МИД РФ.