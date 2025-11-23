В Белгородской области планируют установить пункты временного обогрева

Это необходимо на фоне попыток ВСУ ударять по объектам энергетики региона

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Пункты временного обогрева с тэнами для чая и зарядными устройствами планируют организовать в Белгородской области в преддверии зимы и на фоне попыток ВСУ ударять по объектам энергетики региона. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил на ежегодной пресс-конференции.

"Предугадать, куда будет удар, что отключат, какие будут повреждения, никто не может <…> Поэтому мы готовимся к пунктам временного обогрева. В состав пунктов временного обогрева мы определились, что [войдут предметы] начиная от пауэрбанков и заканчивая тэнами для подогрева чая. <…> У нас есть в резерве мобильные генераторы, которые будем исходя из возможных проблем перенаправлять между муниципалитетами", - сказал Гладков.

Если удары продолжался, ситуация в городах региона, в том числе с электричеством, может оказаться критической, и власти предусматривают несколько страховочных инструментов, в том числе продолжают закупать мобильные генераторы, добавил он.