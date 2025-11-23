В Петербурге ожидается сильный снегопад

Высота снега к концу дня 24 ноября составит от 5 до 8 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Сильный снегопад ожидается в Петербурге и Ленобласти в понедельник, 24 ноября, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Скорее всего на сильный снег надо рассчитывать не только по области, но и по территории Санкт-Петербурга тоже. Циклон проходит центром немного восточнее Санкт-Петербурга, через Ленинградскую область",- сообщил он в Telegram-канале.

Температура воздуха ночью понизится до отрицательных значений, большую часть дня она будет оставаться слабоотрицательной - от минус 1 до минус 2 градусов, но максимальная температура в городе, особенно в прибрежной его части, приблизится к 0 градусов.

Ожидается, что количество осадков в Петербурге будет на уровне 5-10 мм, высота снега к концу дня 24 ноября составит от 5 до 8 см.

В ГУ МЧС России по городу также предупредили, что 24 ноября ожидается мокрый снег, местами сильный, на дорогах будет сложная обстановка.