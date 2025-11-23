Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира

В исследовании ИМЭМО РАН отмечается, что по общему морскому потенциалу Россия с индексом 6,6% уступает только Китаю и США

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия заняла третье место среди ведущих морских держав мира по совокупному индексу морской мощи. Такие данные приводятся в ежегодном докладе "Морские державы - 2025", подготовленном Институтом мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Аналитики рассчитывают показатель на основе индекса морской мощи (ИММ). Он складывается из трех показателей: индекса морских ресурсов (площадь морских зон и находящиеся в них полезные ресурсы), индекса морских сил и средств (в основном это военно-морской флот), а также индекса морской деятельности (использование мирового океана в экономических, досуговых, спортивных и иных целях).

В исследовании отмечается, что по общему морскому потенциалу Россия с индексом 6,6% уступает только Китаю (16,4%) и США (15,1%). В целом аналитики оценили возможности 100 государств.

Эксперты ИМЭМО РАН отмечают, пишет издание, что высокий показатель России обеспечен прежде всего развитой системой морских сил и средств - от военно-морского флота до ледового и атомного флотов, по которым страна занимает одни из ведущих позиций в мире.

В десятку лидеров также вошли Япония (4%), Республика Корея (3,7%), Великобритания (2,8%), Индонезия (2,7%), Норвегия (2,4%), Франция (2,2%) и Индия (2,1%). На долю первой десятки приходится 58% общемирового морского потенциала, тогда как остальные 90 стран делят между собой 42%.