Воробьев сообщил о штатной работе инфраструктуры в Шатуре после атаки БПЛА

Оперативные службы принимают меры по восстановлению теплоснабжения

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Оперативные службы принимают все меры для оперативного восстановления теплоснабжения в Шатуре после атаки БПЛА на местную ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения", - отметил он.

Ранее Воробьев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Шатурскую ГРЭС. Губернатор созвал заседание оперштаба со спецслужбами по восстановлению инфраструктуры.