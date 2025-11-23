Фальков заявил о важности прямого диалога студентов с религиозными организациями

Традиционные духовно-нравственные ценности - "это тот фундамент, который объединяет российское общество, помогает ему выстоять в любых испытаниях и победить", заявил министр науки и высшего образования РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о важности прямого диалога между студенческой молодежью и традиционными религиозными организациями. Об этом говорится в приветствии министра гостям Международного межрелигиозного молодежного форума, которое зачитал замминистра Константин Могилевский.

"Сегодня перед нашей страной стоит немало серьезных вызовов и масштабных задач. Традиционные духовно-нравственные ценности, которые разделяются подавляющим большинством наших граждан, - это тот фундамент, который объединяет российское общество, помогает ему выстоять в любых испытаниях и победить. Хранителями этих ценностей традиционно выступают, в том числе религиозные организации, наши традиционные конфессии. И тем важнее сегодня выстроить прямой диалог между ними и студенческой молодежью, которая всегда задает мировоззренческие вопросы и стремится получить на них ответы, найти свой путь в жизни", - говорится в приветствии.

Международный межрелигиозный молодежный форум проходит в Национальном центре "Россия" с участием более 600 студентов из РФ и других стран. Его организатором выступает Минобрнауки РФ при помощи Национального центра "Россия" и Университета Косыгина. Как отметил министр в приветствии, в ходе подготовки к форуму в течение года во всех регионах страны было проведено более 350 встреч студенческой молодежи с представителями традиционных конфессий, в которых участвовало более 25 тыс. человек.