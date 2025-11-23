В Ростовской области планируют запустить проект по развитию джазового туризма

В будущем его могут масштабировать на другие регионы

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Проект по развитию джазового туризма планируют запустить в Ростовской области с возможностью его дальнейшего масштабирования на другие регионы РФ. Об этом заявил председатель Ростовского регионального отделения "Деловой России" Андрей Грибенюк в пресс-центре ТАСС в Ростове-на-Дону.

"Сейчас очень популярен внутренний туризм: есть разные причины для туризма - где-то тепло, где-то снега много. А в Ростове-на-Дону есть много чего, но есть еще и джаз. Ростов-на-дону - джазовая столица юга, а может быть и всей России. Почему бы не запустить джазовый туризм, есть прекрасные площадки. На юг многие хотят ехать: помимо прекрасных мест, которые у нас есть, наших продуктов. Идея глобальная: может быть Ростов-на-Дону станет пилотным проектом, у нас много талантливых ребят, благодатная джазовая земля", - заявил Грибенюк в ходе пресс-конференции, посвященной ХХ Международному конкурсу молодых исполнителей "Мир джаза".

В пресс-центре состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между областным отделением "Деловой России" и фондом народного артиста России Игоря Бутмана.

ХХ Международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" проходит в Ростове-на-Дону с 14 по 24 ноября, на участие были поданы 100 заявок, в очный этап оказались допущены 45 исполнителей.