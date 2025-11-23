Недалеко от Териберки обнаружили раненого тюленя
Редакция сайта ТАСС
14:05
МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Раненого тюленя обнаружили жители села Териберка в Мурманской области на берегу Баренцева моря. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киты Териберки".
В канале опубликовали фотографии и видео тюленя со следами крови и длинными глубокими ранениями в районе хвоста, лежащего на берегу.
"Нужна помощь. Он находится на берегу у старого корабля", - говорится в сообщении.
Участники группы стали дежурить возле тюленя, чтобы на него не напали собаки, и накрыли животное в одеяло в ожидании помощи специалистов.