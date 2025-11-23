Движение на трассе Р-255 "Сибирь" полностью восстановили

Ограничения вводили из-за ДТП и непогоды

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", которое было ограничено из-за ДТП и плохой погоды, полностью восстановлено. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

"Движение автотранспорта полностью восстановлено", - сказано в сообщении.

Ранее движение было ограничено для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за понижения температуры воздуха и опасностью того, что дороги станут скользкими. Также движение было ограничено из-за ДТП в Куйтунском районе Иркутской области, в котором погибли три ребенка.

В ряде регионов Сибири, в том числе в Иркутской области, на 23-24 ноября прогнозировали ухудшение погоды. Ожидались метели, сильный ветер и гололедица.