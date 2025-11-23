Аккаунты Подоляка и Буданова в X зарегистрированы через российский AppStore

Подключено через Russian Federation, говорится в описании профилей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Аккаунты советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в X были зарегистрированы через приложение, установленное из российской версии AppStore, убедился корреспондент ТАСС.

"Подключено через Russian Federation AppStore", - говорится в описании профилей Буданова и Подоляка.

Ранее X, принадлежащая Илону Маску, представила обновление, в котором пользователям стало доступно расширенное описание профилей, в том числе страна аккаунта и подключения. Обновление не касается подтвержденных аккаунтов некоторых политиков и государственных структур с серой галочкой.