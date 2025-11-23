Наблюдатели предложили присваивать звание "Ветеран труда" за работу на выборах

Среди других предложений - ввод повышающего пенсионного коэффициента, создание своего мерча и развитие наставничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Присваивать звание "Ветеран труда" за многолетнюю работу общественными наблюдателями, ввести повышающий пенсионный коэффициент, а также выдавать собственный мерч, одновременно расширяя наставничество и создавая мобильные обучающие сервисы, - такие предложения прозвучали на Всероссийском конгрессе наблюдателей в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На одной из сессий участников конгресса разделили на группы и попросили обсудить четыре вопроса: новые форматы обучения наблюдателей, учет разного уровня подготовки, сохранение членов сообщества и способы их мотивации, а также необходимость этического кодекса. За 15 минут было предложено более 30 инициатив, связанных с наблюдательской деятельностью.

Присвоение звания "Ветеран труда"

Выступающие из Мордовии напомнили, что ранее за участие в переписи населения можно было получить звание "Ветеран труда". "Давайте и за работу общественного наблюдателя - кто имеет возможность - тоже получать "Ветерана труда". Для нас это важно, наша общественная работа - почему бы не предложить повышающий пенсионный коэффициент или возможность присвоения звания?" - отметил председатель Общественной палаты Республики Мордовия Олег Каштанов, вызвав аплодисменты зала.

Он подчеркнул, что предложение не является популистским, а отражает значимый вклад наблюдателей в общественный контроль. Также прозвучала идея создать Ассоциацию общественных наблюдателей России по аналогии с ассоциациями юристов.

Еще одно предложение Мордовии - расширить географию работы наблюдателей. Участники предложили направлять региональных наблюдателей в дружественные страны, где российские общественники могли бы применять свой опыт.

Обсуждался и вопрос компенсации расходов. "Хотя оплата труда общественного наблюдателя формально не предусмотрена, важно предусмотреть компенсацию за дорогу, питание и другие издержки", - подчеркнул один из выступавших.

Такой подход, по мнению наблюдателей, позволит сохранять мотивацию активных участников, не снижая принцип добровольности и независимости.

Мерч для наблюдателей

Участники конгресса также предложили внедрить мерч, чтобы выделять представителей сообщества на участках. "Хотелось бы, чтобы при входе на избирательный участок избиратели сразу видели наших наблюдателей и их фирменные бейджи или значки", - отметила Елена Жарова из Московской области.

Мерч, по ее мнению, станет не только визуальным подтверждением статуса, но и элементом мотивации, особенно для молодых и новых членов сообщества.

Наставничество и этический кодекс

Делегаты предложили создать платформу на базе искусственного интеллекта для оперативных ответов на вопросы наблюдателей. Также прозвучала идея снимать мультфильмы и анимированные обучающие фильмы для разборов сложных ситуаций.

Несколько регионов поддержали развитие наставничества: закреплять за опытными наблюдателями двух-четырех новичков, формировать устойчивые связки и развивать онлайн-наставничество. Хакасия предложила разработать мобильную версию обучающей системы с вопросами и ответами, памятки и компактные "дорожные" блокноты для новичков. Говоря об этическом кодексе, большинство участников признали необходимым его наличие, но подчеркнули, что его нужно разрабатывать с учетом мнения регионов и публичного обсуждения.

Риски для наблюдательского сообщества

Среди основных рисков - возраст наблюдателей и недостаточная цифровая грамотность пожилых участников. "Один из самых первых рисков - возраст. Старшее поколение не всегда успевает за цифровыми технологиями, для них это сложно", - отметили участники.

Другой риск связан с переманиванием опытных наблюдателей политическими партиями. "Мы обучаем специалистов, а партии забирают их на оплачиваемую работу, и мы остаемся без них", - подчеркнула одна из выступающих.

Также отмечались выгорание и высокая нагрузка. "Цифровизация сокращает возможности для фальсификаций, и наблюдатель остается единственной ниточкой к результатам, на него усиливается давление", - отметила одна из участниц конгресса.