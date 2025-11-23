Районные жилищные агентства Петербурга перешли на усиленный режим работы

Специалисты проведут обработку тротуаров, проездов и пешеходных зон противогололедными материалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Районные жилищные агентства Петербурга перевели на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе жилищного комитета города.

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды районные жилищные агентства переведены на усиленный режим работы", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, 24 ноября в Петербурге ожидается мокрый снег, местами сильный. Высота снежного покрова составит 4-7 см, местами - до 10 см.

Температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка.

Районные жилищные агентства проведут обработку тротуаров, проездов и пешеходных зон противогололедными материалами. Также будет организована очистка подходов к парадным, контейнерным площадкам и социальным объектам.