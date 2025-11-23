В Бишкеке запустили вещание киргизско-российского телеканала "Номад ТВ"

Он будет освещать жизнь в Киргизии и ретранслировать программы НТВ

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Церемония запуска совместного киргизско-российского телеканала "Номад ТВ" прошла в Бишкеке в Киргизском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие официальные лица России и Киргизии. В частности, начальник Управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов отметил необходимость иметь "как можно больше источников объективной и проверенной информации" в современном многополярном мире. "Наши народы навечно связаны узами дружбы и добрососедства, которые позволяют нам вместе творить, развиваться, реализовывать совместные проекты в экономической, образовательной, культурной и, как мы сегодня видим, в информационной сферах", - сказал он.

Главный редактор АО "Телекомпания НТВ" Александра Кошарницкая отметила, что НТВ возвращается в Киргизию, и для телекомпании канал "Номад ТВ" не просто проект. "Для нас это не просто проект. Для нас это не просто телевидение. Для нас это часть общего информационного и духовного пространства, которое объединяет миллионы людей в наших странах. Поэтому я искренне желаю всем нам успеха", - сказала она.

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов рассказал, что новый телеканал будет освещать жизнь в республике, отвечая на запросы местных телезрителей. "Я как телезритель могу вам сказать, что мне не хватает телепродукта. Вы знаете, мы в какой-то момент отказались от телевидения, сказали, что все мы будем напрямую, в прямом эфире, из первых источников получать новости. Вот оказалось, что это не так. Все равно зрителю нужны профессиональные медийщики, профессиональные редакторы, журналисты", - сказал он.

Главный редактор телеканала Наталья Кролевич отметила, что телеканал "Номад ТВ" открывает дорогу к "новой журналистике, к честному разговору, к диалогу между властью и обществом, между странами и культурами, между прошлым и будущим".

О телеканале

"Номад ТВ" является совместным киргизско-российским проектом, который сотрудничает с государственными телеканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ. В центре внимания работы телеканала - участие республики в международных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и освещение историко-культурных связей Киргизии и России. Зрителям также будут доступны кино, ток-шоу и сериалы НТВ.

Язык вещания телеканала русский, также зрители смогут выбрать звуковую дорожку на киргизском языке.