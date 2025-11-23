Хинштейн обсудил с участниками программы "Курск. Герои" их работу с молодежью

Проектные предложения касались как масштабных, так и локальных вопросов региона

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Проектная мастерская для участников кадровой программы "Курск. Герои", обучение в рамках которой проходят ветераны СВО, прошла в Курске с участием представителей Мастерской управления "Сенеж" и экспертного совета "Росмолодежь. Гранты". Участие в работе принял губернатор Курской области Александр Хинштейн, о чем и рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в рамках очного модуля обучения региональной программы "Курск. Герои" принял участие в обсуждении подготовленных проектов. Экспертами проектной мастерской для курян стали коллеги из АНО "Центр инноваций и технологий", Мастерской управления "Сенеж", экспертного совета "Росмолодежь. Гранты". Главная задача, которая стояла перед участниками модуля, - разработка проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи, обучению навыкам оказания первой медицинской помощи, сохранению культурно-исторических ценностей, наставничеству", - написал глава региона.

Проектные предложения касались как масштабных, так и локальных вопросов региона, отметил Хинштейн. При этом все они отражают действительно существующие проблемы. Их, по выражению губернатора, предстоит "докрутить", но позитивной стороной является уже то, что "участники [программы] чувствуют, какие запросы есть у жителей". Участники СВО должны и станут серьезной поддержкой власти, убежден глава Курской области.

"По себе знаю, что когда начинаешь заниматься проектной работой, перезапускается сознание, и я надеюсь, участники программы не только на практике смогут воплотить эти проекты, но и откроют для себя новые направления работы, личные точки роста - это главный показатель того, что учеба была эффективной. Рассчитываю, что эти инициативы не уйдут в стол, а найдут свое место в новой истории нашего края", - резюмировал Хинштейн.