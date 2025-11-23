Александр Беглов отметил идеальное состояние памятника советским воинам в Гаване

В выходные губернатор Санкт-Петербурга продолжил программу официального визита на Кубу

ГАВАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил идеальное состояние Мемориала советскому воину-интернационалисту в предместье Гаваны, к которому он 23 ноября возложил венок и цветы. В торжественной церемонии принял участие посол России на Кубе Виктор Коронелли, передает корреспондент ТАСС.

"Я увидел, что памятник находится в идеальном состоянии, - отметил Беглов, общаясь с хранителями мемориала. - Это говорит о том, с каким уважением на Кубе относятся к истории. Это особая культура, которая есть у кубинцев, и мы это очень ценим".

В выходные губернатор Санкт-Петербурга продолжил программу официального визита на Кубу. Как сообщили ТАСС в его пресс-службе, в субботу состоялась встреча Беглова с министром связи карибской республики Майрой Аревич Марин, во время которой он отметил "впечатляющие темпы развития связей Санкт-Петербурга и Кубы в сфере передовых цифровых технологий", рассказали в пресс-службе. Там информировали также, что в ходе беседы с министром обсуждались ключевые направления сотрудничества в этой области - в частности, проект создания Центра лидерства и опережающего развития, который соединяет академический ресурс и возможности технопарка. Этот центр должен стать ключевой площадкой для обмена передовыми решениями с Кубой, подготовки специалистов и запуска инноваций, рассказал губернатор, сообщив, что Технологический университет Гаваны проявил готовность участвовать в проекте.

Беглов также приветствовал внимание руководства Научно-технологического парка города Матансас и властей этой кубинской провинции к передовому опыту Санкт-Петербурга. Он сообщил, что "на практический уровень перешло обсуждение проекта по автоматизации платы за въезд в [город-курорт] Варадеро", популярном у российских туристов. Беглов рассказал также о концепции "Умный город-курорт Варадеро" и выразил готовность делиться опытом Северной столицы России по созданию системы "Безопасный город". По его мнению, такая система "поможет сформировать современную платформу для управления ресурсами и безопасностью Варадеро, что повысит удобство для туристов и улучшит качество жизни местных жителей". По завершении встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Санкт-Петербурга и Министерством связи Кубы в области информационно-коммуникационных технологий.

Памятник советскому воину в Гаване

Мемориал советскому воину-интернационалисту был открыт 23 февраля 1978 года, к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: здесь похоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.

В 2020 году на территории мемориала был установлен памятник генералу Иссе Плиеву (1903-1979), который в дни Карибского кризиса возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе. Также была открыта памятная доска экипажу советского разведывательного самолета Ту-95РЦ, который вылетел с Кубы 4 августа 1976 года и потерпел крушение в Карибском море при исполнении боевого задания.