Вологодская область и Шэньси КНР договорились сотрудничать в спорте и культуре

Планируется обмен художественными коллективами и исполнителями, организация совместных культурных мероприятий, а также регулярных стажировок для тренеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Меморандумы о сотрудничестве в сфере спорта, культуры и туризма правительства Вологодской области с провинцией Шэньси Китайской Народной Республики заключены в Сиане во время визита делегации Вологодской области в республику. Это позволит развивать прямое международное культурное и гуманитарное сотрудничество, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области физической культуры и спорта между министерством спорта Вологодской области и департаментом спорта провинции Шэньси Китайской Народной Республики. Документ закрепляет установление официальных партнерских отношений между нашими спортивными ведомствами и определяет ключевые направления дальнейшего взаимодействия", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Среди ключевых направлений обозначено: организация регулярных стажировок для тренеров, участие спортсменов из Шэньси в турнире "Кубок Русского Севера" и в международном фестивале боевых искусств, участие вологодских спортсменов в соревнованиях в Сиане, проведение тренировочных сборов в провинции Шэньси, знакомство со спортивными объектами и изучение опыта их эксплуатации, оценка и учет особенностей организации тренировочного процесса для внедрения лучших практик в регионе.

"Подписан меморандум о взаимодействии между министерством культуры Вологодской области и управлением культуры и туризма провинции Шэньси. Документ закрепляет установление официальных партнерских отношений между нашими ведомствами и задает основу для углубления культурного диалога и расширения совместных инициатив", - добавил губернатор.

Планируется проведение обменных Дней культуры Вологодской области и Дней культуры провинции Шэньси, обмен художественными коллективами и исполнителями, организация совместных выставок и культурных мероприятий, обмен опытом в области сохранения и реставрации культурного наследия, развитие профессионального образования в сфере культуры и искусства, сотрудничество в сфере музейного дела, проведение фестивалей и культурных форумов.

Подписано также соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области развития ушу между региональной общественной организацией "Спортивная федерация ушу Вологодской области" и Ассоциацией ушу провинции Шэньси. Стороны договорились развивать и популяризировать ушу, обмениваться опытом и передовыми методиками тренировки, судейства и организации соревнований, сотрудничать в подготовке и повышении квалификации спортсменов, тренеров и судей, обмениваться информацией о спортивной науке и медицине в ушу, развивать культурные аспекты ушу.