В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В городе ожидаются сильный снег и гололед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за снегопада и гололеда, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 9 часов до 19 часов 24 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности", - говорится в сообщении. В этот период ожидаются сильный снег, обледенение, гололедно-изморозевые отложения. Местами отложения мокрого снега. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду.

"Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам", - сообщили в пресс-службе.

Согласно прогнозу, 24 ноября в Петербурге ожидается мокрый снег, местами сильный. Высота снежного покрова составит 4-7 см, местами до 10 см.

Температура воздуха - от 0 до минус 2 градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка.