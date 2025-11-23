В Макеевке ДНР восстановят тропу здоровья, существовавшую в 1980-х годах

Для ее восстановления привлекут студентов Донбасской академии строительства и архитектуры, которые предложат свои проекты

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Тропу здоровья, которую в 1980-е годах создавали студенты Донецкого строительного института, восстановят в одном из районов Макеевки по просьбе местных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"С жителями удалось интересную тему обсудить. Они напомнили, что в свое время, еще в 1980-е годы там студенты строительного института делали тропу здоровья и она была очень востребована. Сейчас это все заросло и практически уничтожено временем, никто не занимался. Мы договорились, что восстановим ее", - написал Пушилин.

Для восстановления тропы здоровья привлекут студентов Донбасской академии строительства и архитектуры, которые предложат свои проекты. Предполагается, что эта тропа станет еще одной точкой притяжения для жителей Макеевки.