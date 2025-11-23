Власти Польши возмутились публикацией "Яд Вашем" о преследовании евреев

В правительстве страны заявили, что ужасные правила установила нацистская Германия после оккупации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Представители польских властей опротестовали публикацию иерусалимского музейно-исследовательского комплекса изучения Холокоста "Яд Вашем" о преследовании евреев в годы Второй мировой войны.

"Яд Вашем" 23 ноября опубликовал в социальных сетях следующий текст: "Польша была первой страной, где евреев заставили надевать специальную повязку для того, чтобы изолировать их от остального населения".

В ответ на это польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш написал в X: "Это неправда. Польские территории были оккупированы нацистской Германией, именно оккупанты установили эти ужасные правила. <...> Публикация должна быть исправлена". В свою очередь пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка обвинил "Яд Вашем" в фальсификации истории, а глава бюро по международной политике при президенте Польши Марчин Пшидач призвал организацию более аккуратно относиться к исторической памяти.