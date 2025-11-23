В ОП РФ рассказали о новом нацстандарте качества воздуха в рабочей зоне

Он вступит в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новый национальный стандарт качества воздуха в рабочей зоне вступит в силу в России с 1 января 2026 года. Он касается предприятий, использующих серную и фосфорную кислоты в технологических процессах, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"С 1 января 2026 года будет действовать новый национальный стандарт "Воздух рабочей зоны. Определение неорганических кислот методом ионной хроматографии. Часть 1. Нелетучие кислоты (серная и фосфорная)". В нем приводится метод определения содержания кислот в воздухе рабочей зоны для оценки их воздействия на сотрудников промышленных предприятий", - сказал он.

Как пояснил эксперт, этот метод предназначен для специалистов в области промышленной гигиены и охраны труда, аналитических лабораторий, промышленных предприятий, использующих серную и фосфорную кислоты в технологических процессах.

Авторы документа отмечали, что во многих отраслях промышленности сотрудники подвергаются риску, вдыхая воздух с содержанием серной, фосфорной кислот и их соединений. Специалисты контролируют воздействие вредных выбросов на сотрудников, для чего замеряют содержание аэрозолей в рабочем пространстве.

В документе актуализировали ссылки на смежные стандарты и добавили некоторые новые (например, по качеству воды для лабораторного анализа). Уточнен блок с терминологией, даны ссылки на профильные базы данных, расширено описание методики анализа и оборудования. Лаборатории должны будут обновить стандарты для соответствия требованиям аккредитации и законодательства.