Вильфанд: площадь снежного покрова в РФ уменьшилась до 87%

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что снег растаял в ЦФО

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Площадь страны, покрытая снегом, на текущий момент составляет 87%. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Площадь снега в России сейчас составляет 87%. Снег лег на Северо-Западный федеральный округ, но в ЦФО он растаял", - сказал он. Ранее сообщалось, что снегом покрыто около 90% площади страны.

В ближайшие дни самая неблагоприятная погода будет наблюдаться на Камчатке. Помимо лавиноопасности из-за большого количества снега, в регионе будут порывистый ветер, мокрый снег, отложения мокрого снега.