"Известия": штраф за рекламу в Instagram может вырасти до 1 млн рублей

По данным издания, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил соответствующий законопроект на отзыв

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за публикацию рекламы в запрещенных соцсетях до 1 млн рублей. Об этом пишут "Известия".

"Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает - рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей", - отметил Выборный.

По данным издания, штрафы для граждан предлагается ввести в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс., для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн. Сейчас штрафы за публикацию рекламы в Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) составляют от 2 000 до 2 500 руб. для физлиц, от 4 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. для юрлиц.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что ответственность должна соотноситься с масштабами нарушений и экономическим эффектом от них. Он подчеркнул, что закон призван формировать культуру ответственности в медиасреде.