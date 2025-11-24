ЛДПР внесла в ГД законопроект о создании системы поддержки талантливой молодежи

Законопроект предлагает закрепить понятия "система поддержки талантливой молодежи" и "талантливая молодежь", а также закрепить полномочия организаций, федеральных и региональных органов власти в вопросах помощи талантливым молодым людям

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о создании единой государственной системы, направленной на выявление, сопровождение и поддержку талантливой молодежи. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О молодежной политике в РФ", закрепив в нем понятия "талантливая молодежь" и "система поддержки талантливой молодежи". Также предлагается закрепить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнеса в вопросах выявления, сопровождения и поддержки талантливой молодежи.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание в каждом регионе РФ центров поддержки молодежи с едиными стандартами работы. Также предлагается установить минимальный набор обязательных мер поддержки, включая обеспечение доступа к образовательным, научным, культурным и спортивным ресурсам, финансирование участия в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, организацию наставничества, содействие трудоустройству и профессиональной самореализации.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, в 2025 году количество молодых россиян, добившихся значимых успехов в образовании, искусстве и других сферах, превысило 650 тысяч человек. При этом, по словам парламентария, сильные различия между регионами в подходах к поддержке талантливой молодежи и отсутствие единой системы на федеральном уровне зачастую приводят к тому, что "одаренные ребята остаются без должного внимания государства".

"Молодежь из малых городов и сельских поселений зачастую не имеет даже элементарных возможностей для роста - в классах нет современного оборудования, отсутствуют опытные наставники, нет соответствующих времени культурных и спортивных объектов. Помимо этого, многие семьи просто не могут себе позволить оплатить участие любимого чада в олимпиадах или конкурсах, а иногда даже дорогу до места их проведения", - добавил он.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемая инициатива поможет создать равные возможности для талантливой молодежи по всей стране, независимо от места проживания, социального и имущественного положения, повысит эффективность использования финансовых и организационных ресурсов, укрепит взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти, образовательных и научных учреждений, общественных организаций, физических и юридических лиц.