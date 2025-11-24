Для космодрома "Восточный" построят вторую очередь системы электроснабжения

Главгосэкспертиза одобрила проект

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект возведения второй очереди электроснабжения космодрома "Восточный" в Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции космодрома.

"Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второй очереди системы внешнего электроснабжения космодрома. Возведение такого комплекса инженерных сетей является следующим этапом развития системы электрификации объектов космодрома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за счет этого вырастет мощность поставляемой электроэнергии для запуска космических аппаратов, будет улучшена надежность электроснабжения, а также обеспечено поддержание повседневной деятельности космодрома и города Циолковского.

В рамках проекта электроподстанцию на космодроме подключат к прокладываемой ПАО "Россети" от электроподстанции "Амурская" ЛЭП 220 кВ с увеличением поставляемой мощности электроснабжения. Среди прочего, предусмотрены прокладка дополнительных линий электроснабжения к двум электроподстанциям космодрома, расширение электроподстанции "Восточная" и создание электроподстанции "СК-2" для обеспечения электроэнергией КРК "Ангара", а также перевод электроснабжения объектов "Восточного" на первую категорию надежности.