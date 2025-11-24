НАФИ: каждый четвертый россиянин отметил отсутствие корпоративной поддержки

Главными причинами стали недостаток ресурсов в компаниях и отсутствие необходимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Каждый четвертый работающий россиянин отметил отсутствие в своей организации дополнительных программ корпоративной поддержки сотрудников. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании, проведенном Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) при поддержке Avon Россия.

"Каждый четвертый работающий россиянин отметил отсутствие в своей организации перечисленных программ и в целом любых видов дополнительных программ корпоративной поддержки сотрудников. Реализация различных мер поддержки сотрудников в большей степени присутствует в компаниях среднего (70%) и крупного бизнеса (61%), а также в компаниях, в которых доля женщин составляет от 51% до 75%", - говорится в опросе.

Из исследования также следует, что у 62% компаний, работающих в России, меры поддержки и карьерного развития сотрудников находятся на разных этапах внедрения, у 14% компаний - такие программы носят формализованный характер.

Среди причин отмечаются недостаток ресурсов - 30% случаев, а также отсутствие необходимости - 24%.

Как удалось выяснить, только 30% компаний реализуют меры или инициативы по профессиональной поддержке женщин во время и/или после декретного периода, что в два раза ниже по сравнению с общей долей поддержки всех сотрудников.

"Авторы исследования пришли к выводу, что каждая одиннадцатая компания помогает женщинам только в период декрета, каждая третья - только после декретного отпуска. Среди основных мер поддержки - курсы по обучению и адаптации (25%), предоставление гибкого графика (18%). Еще 42% представителей работодателей затруднились назвать существующие в компании меры поддержки для сотрудниц", - говорится в опросе.

Всего в опросе приняли участие 500 представителей работодателей и более 900 работающих в найме россиян.